“Eskişehir Tanıtım Günleri” Yenikapı’da başladı

İstanbul Yenikapı Etkinlik Fuar Alanı’nda “Eskişehir Tanıtım Günleri” etkinliği başladı.

Eskişehir Dernekler Fedarasyonu tarafından Eskişehir Valiliği ve Eskişehir İl Kültür Müdürlüğü katkılarıyla İstanbul’da düzenlenen “Eskişehir Tanıtım Günleri” etkinliği başladı. İstanbul Yenikapı Etkinlik Fuar Alanı’nda yapılan etkinliğe Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı da katıldı. Eskişehir’in yöresel lezzetlerinin, tarihinin ve marka değerlerinin İstanbullularla buluştuğu etkinlikte çibörek, lüle taşı, çömlek ve cam sanatı büyük ilgi gördü.

Etkinliğe katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Eskişehir’de çok ciddi bir memnuniyet oluştu. Biz de Tepebaşı Belediyesi olarak stant açmayı uygun gördük. Tepebaşı Belediyesi’nin yapmış olduğu çok ciddi şeyler var. Bunları İstanbul’da yaşayan Eskişehirlilere tanıtmak amacıyla gerçekleştirdik. İstanbul’da yaşayan çok Eskişehirli vatandaşımız var. Onları Yenikapı Etkinlik Fuar Alanı’na davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Eskişehir’in kültürünü İstanbullulara tanıtmak istediklerini belirten Eskişehir Dernekler Fedarasyonu Başkanı Mehmet Çetinkaya, “Eskişehir, ilk defa İstanbul’a geliyor. Hoşgörünün ve Yunus’un şehrini İstanbul ile buluşturuyoruz. 16-19 Haziran tarihlerinde Yenikapı Etkinlik Fuar Alanı’nda Eskişehir’in tüm değerlerini, kültür ve sanatını, yöresel lezzetlerini sergileyerek burada 4 gün boyunca İstanbullularla buluşturuyoruz. Eskişehir’in çok önemli değerlerini buraya getirip İstanbul’la tanıştırıyoruz. Dünya’da tek Eskişehir’de olan, adı beyaz altın olarak adlandırılan lüle taşını ve Eskişehir’in Mihalıcçık sorkun çömleğini, cam atölyelerimizi, yerel ve ulusal kültürlerini İstanbul ile buluşturuyoruz” açıklamasında bulundu.

Sanatsal ve kültürel alanda birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak olan Eskişehir Tanıtım Günleri 19 Haziran’a kadar devam edecek.