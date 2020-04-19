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Eskişehir Odunpazarı sokakları tarihi anlara sahne oldu

KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA HAFTA SONU İLAN EDİLEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NEDENİYLE ESKİŞEHİR’İN TARİHİ ODUNPAZARI BÖLGESİ BOŞ KALDI.

Eskişehir Odunpazarı sokakları tarihi anlara sahne oldu

KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA HAFTA SONU İLAN EDİLEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NEDENİYLE ESKİŞEHİR’İN TARİHİ ODUNPAZARI BÖLGESİ BOŞ KALDI.

19 Nisan 2020 Pazar 17:08
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Eskişehir Odunpazarı sokakları tarihi anlara sahne oldu

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesi boş kaldı.

Özellikle ilkbahar mevsiminde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesi, korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. Lületaşı ve hediyelik eşya dükkanlarının yoğunlukta olduğu sokaklar, tarihi görüntülere sahne oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerinde kalan Eskişehirliler, tarihi Odunpazarı bölgesini boş bıraktı.

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