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Eskişehir HES uygulamasında kırmızı renge boyandı

Son günlerde artan Korona virüs vakarına rağmen duyarsız vatandaşların maske takmamaları tedirgin ederken, Eskişehir’de Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kırmızı renge boyandı.

Genel 08.12.2020, 15:00
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Eskişehir HES uygulamasında kırmızı renge boyandı
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Son günlerde artan Korona virüs vakarına rağmen duyarsız vatandaşların maske takmamaları tedirgin ederken, Eskişehir’de Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kırmızı renge boyandı.

Korona virüs vakalarının arttığı Eskişehir, HES mobil uygulamasındaki risk haritasında ‘yüksek risk’ anlamına gelen kırmızı renge boyandı. Buna rağmen bazı vatandaşların maske takmadığı bazılarının ise mesafe kurallarına uymadığı gözlendi. Virüsü ve cezaları görmezden gelip maske takmayan kişiler, 7’den 70’e herkesin sağlığını riske atıyor. Bu arada şehirde yaklaşık 7 bin kişinin ev ve hastanelerde Korona virüs tedavisi gördüğü öğrenildi.
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