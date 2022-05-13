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Eski ve yeni tribün liderlerinin silahlı satırlı tartışması kamerada

Kocaelispor Hodri Meydan Taraftarlar Derneği’nin eski ve yeni tribün liderleri arasında tartışma çıktı. Satırın çıkarıldığı, silahın çekildiği hararetli tartışma, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olaya ilişkin açıklamada bulunan Hodri Meydan Taraftarlar Derneği’nin eski lideri Enver Güler, "Benim Kocaelispor tribünü böldüğüm ve tribünü bölmek için çaba sarf ettiğim ima ediliyor. Benim kimsenin tribününde ve makamında gözüm yok. Kocaelispor tribününü bölmek için hiçbir çaba sarf etmeyeceğime namusum ve şerefim üzerine yemin etmiştim ve yapmadım" dedi.

Genel 13.05.2022, 17:41
Eski ve yeni tribün liderlerinin silahlı satırlı tartışması kamerada

Kocaelispor Hodri Meydan Taraftarlar Derneği’nin eski ve yeni tribün liderleri arasında tartışma çıktı. Satırın çıkarıldığı, silahın çekildiği hararetli tartışma, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olaya ilişkin açıklamada bulunan Hodri Meydan Taraftarlar Derneği’nin eski lideri Enver Güler, "Benim Kocaelispor tribünü böldüğüm ve tribünü bölmek için çaba sarf ettiğim ima ediliyor. Benim kimsenin tribününde ve makamında gözüm yok. Kocaelispor tribününü bölmek için hiçbir çaba sarf etmeyeceğime namusum ve şerefim üzerine yemin etmiştim ve yapmadım" dedi.

Olay, dün gece saatlerinde İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Musa Kazım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği tribün lideri Haluk Bozo, bir süredir aralarında gerginlik yaşanan eski tribün lideri Enver Güler’i telefonla arayarak, konuşmak için Musa Kazım Caddesi’ne çağırdı. Bir araya gelen ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Haluk Bozo satırını çıkardı, Enver Güler ise silah çekti. Birbirlerinin üstlerine yürümeye çalışan ikiliyi, çevredeki vatandaşlar ayırdı. Vatandaşlar ve polis ekiplerinin müdahalesiyle olay sebebiyle yaralanan olmadı.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, ceketinin cebinden satır çıkaran Bozo’yu bir vatandaşın sakinleştirmeye çalıştırdığı, Güler’in ise silah çektiği anlar yer aldı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

"Kocaelispor’un en kötü zamanlarında arkadaşlarıma hizmet ettim"

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan eski tribün lideri Enver Güler, "Yaklaşık 3 yıl önce tribün liderliğini bıraktım. 3 yıllık süre zarfında en fazla 6 ya da 7 maça gittim. Zaten tribünde olmamızı istemiyorlar ve net bir şekilde bu ifade edildi. Kocaelispor’un başarısızlıkları bir şekilde bize mal ediliyor, özellikle de şahsıma. Benim tribünü böldüğüm ve tribünü bölmek için çaba sarf ettiğim ima ediliyor. Tribünü bölmeye çalışan bir taraftar 3 yılda 5-6 tane maça gider mi? Gittiği maçta köşede oturup maçını izlemekten başka bir şey yapmayan bir taraftar neden tribünü bölmeye çalışsın? Ben bunun tamamen algı ve dedikodu olduğunu düşünüyorum. Algıları başka yöne çekmek adına bunları yapıyorlar ama biz hiçbir şekilde öyle bir şey yapmadık. Ben de yaklaşık 2 buçuk, 3 yıl tribün liderliği yaptım, bize karşı çok muhalefet vardı ve ben Kocaelispor’un en kötü zamanlarında arkadaşlarıma hizmet ettim. Hiçbir arkadaşımın hizmetini yok saymıyorum, onlarda inanılmaz mücadele etti. Bölücülük yapan tribün, bizi Kocaelispor’dan nemalanmaya çalıştığımızı, çıkar ve menfaat güttüğümüzü düşünen bir havaya sokmaya çalıştı ama kimse onlara inanmıyor" dedi.

"Kocaelispor tribününü bölmek benim gibi Kocaelisporluya yakışmaz"

Enver Güler, sözlerine şöyle devam etti:

"100 tane taraftara sorsan 90’ı, ’Hayır, Enver ağabey doğru söylüyor’ der. Bu tür olaylar 3 yıldır devam ediyor. Benim kimsenin tribününde ve makamında gözüm yok. Asla Kocaelispor tribününü bölmek için hiçbir çaba sarf etmeyeceğime namusum ve şerefim üzerine yemin etmiştim ve yapmadım. Haluk Bozo ise Kocaelispor tribününü bölmek için bir çaba sarf ettiğimi düşünüyor. Hayır öyle bir çaba sarf ettiğim yok, gerek de yok buna, zaten bölündü. Son 3 maçta olaylar patlak verdi. Tribünü karıştırmak gibi bir niyetim olsaydı vallahi karıştırırdım ama öyle bir şey düşünmedim. Geçen hafta maraton tribününde bir kavga çıktı ve bu kavgayı Haluk Bozo benim yaptırdığımı, bu kavganın finansörünün benim olduğumu ve tribünü karıştırmak için o kişileri benim oraya yolladığımı ima etti. Kocaelispor bu kadar riskli bir durumdayken Kocaelispor tribününü bölmek benim gibi Kocaelisporluya yakışmaz. Aslında bölücülerin kim olduğunu herkes biliyor. Orada bir takım olaylar oldu ve bunun ihalesi bana çıkartıldı. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum"

"İyi ki de müdahale edildi, nahoş şeyler olabilirdi"

Olay günü Haluk Bozo’nun kendisini telefonla arayarak, konuşmak için Musa Kazım Caddesi’ne çağırdığını söyleyen Güler, "Haluk beni kendi oturduğum evin bir alt sokağına davet etti. Ben oraya gittiğimde 2 veya 3 kişilerdi. Ben direkt yanına gittim ve ’Gel hadi konuşalım’ dedim. Telefonda söylediklerinin haddi hesabı yoktu, inkar ederse rezil ederim. Kendisine ’Ne istiyorsun?’ dedim. Hazırlığını yaparak geldiği için orda kendisi bir hamle yaptı, ben de karşılığında buna hamle yapmak zorunda kaldım. Böyle bir adam mıyım? Tabi ki de değilim. Kendi koltuğunu garanti altına almak için her şeyi yapıyor ama koltuğu isteyen yok, bunun farkında değil. Biz senden koltuk istemiyoruz. Benim serzenişim şu, benimle ilgili dedikodu yapma. Bunları zaten yıllarca yaptın, yapma. Tribününe devam et, Kocaelispor inşallah başarılı olur. Dün yaşanan olayla ilgili şikayette de bulundum, orada başka yapacak bir şeyim yoktu ama iyi ki de müdahale edildi, nahoş şeyler olabilirdi" şeklinde konuştu.

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