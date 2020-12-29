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Eski ODTÜ Rektörü Ahmet Acar, son yolculuğuna uğurlandı
Eski ODTÜ Rektörü Ahmet Acar, son yolculuğuna uğurlandı
Genel 29.12.2020, 15:20
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Eski ODTÜ Rektörü Ahmet Acar, son yolculuğuna uğurlandıAcar için, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Acar, kılınan cenaze namazının Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Acar’ın cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra sevenleri de katıldı.
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