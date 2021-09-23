Eski Nazi ölüm mangası tercümanı Helmut Oberlander, Kanada’da 97 yaşında hayatını kaybetti

Kanada’da yaşayan son şüpheli Nazi savaş suçlusu olduğuna inanılan ve Nazi mangasında tercümanlık görevini üstlenmiş Helmut Oberlander, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Kanada’da son şüpheli Nazi savaş suçlusu olduğuna inanılan ve Nazi mangasında tercümanlık görevini üstlenmiş Helmut Oberlander, Ontario eyaletinin Waterloo kentinde yaşadığı evinde 97 yaşında hayatını kaybetti. Oberlander’ın ailesi yerel basına yaptığı açıklamada, eski bir gayrimenkul müteahhidi Oberlander’ın ailesine bağlı ve toplum bilincine sahip bir kişi olduğunu kaydetti. Ölümünün ardından Oberlander, Nazi dönemi suçlarına karıştığı iddia edilen, fakat hükümetin sınır dışı etme işlemlerini tamamlayamadan hayatını kaybeden 12 Kanadalıdan sonuncusu oldu.

Kanada hükümeti, Oberlander’ı 3 kez sınır dışı etmeye çalışmıştı

Ukrayna’da doğan Oberlander, 1954’te Kanada’ya göç ettikten sonra 1960 yılında Kanada vatandaşı olmuştu. Kanada hükümeti ise, Oberlander’ın vatandaşlığını iptal etmiş ve 1995’ten bu yana kendisini 3 kez sınır dışı etmeye çalışmıştı. Kanada hükümeti, Oberlander’ın vatandaşlık için ilk başvuruda bulunduğunda işgal altındaki doğu topraklarında Alman ordusunun cephe hattının arkasında faaliyet gösteren ve çoğunluğu Yahudi olan 2 milyondan fazla kişinin ölümünden sorumlu tutulan Einsatzkommando güçlerine destek olduğunu bilerek gizlediğini ifade etmişti. Sınır dışı edilmek istenen Oberlander ise, her seferinde temyize gitmiş ve mahkeme temyizlerinde, Almanlar için çalışmaktan başka bir seçeneği olmadığını ve itaatsizlik etmesi halinde en ağır cezalara maruz kalacağını iddia etmişti. Oberlander, 17 yaşında zorla askere alındığını, vahşete katılmadığını ve Nazi ölüm mangasında sadece tercümanlık görevi üstlendiğini aktarmıştı. Ayrıca Oberlander, 2000 yılında yaptığı bir açıklamada, ne olursa olsun mücadele edeceğini ve asla vazgeçmeyeceğini kaydetmişti.