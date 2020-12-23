Eski milletvekili Avukat Demir Berberoğlu için cenaze töreni düzenlendi

Eskişehir 20. dönem DYP milletvekilliği ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı yapan ve önceki gün hayatını kaybeden Avukat Demir Berberoğlu’nun cenaze töreni önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

67 yaşındaki Berberoğlu, koronavirüsü atlattıktan birkaç gün sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Berberoğlu’nun naaşı, Reşadiye Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı. Koronavirüs önlemlerini dikkat edilen cenaze törenine, Berberoğlu’nun ailesi, yakınları, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Elagöz ve bazı siyasi isimler katıldı.