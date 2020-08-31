Eski Hindistan Devlet Başkanı Mukherjee Covid-19’dan hayatını kaybetti

Yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanan Eski Hindistan Devlet Başkanı Pranab Mukherjee hayatını kaybetti.

Hindistan’da yoğun bakımda yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gören Eski Devlet Başkanı Pranab Mukherjee 84 yaşında hayatını kaybetti. Ülkede 2012-2017 yılları arasında devlet başkanlığı koltuğunda oturan ve önceki yönetimlerde de Dışişleri ve Maliye Bakanı olarak görev yapan deneyimli politikacı Mukherjee, 10 Ağustos’ta Covid-19 testinin pozitif sonuç vermesinin ardından tedavi altına alınmıştı. Hindistan Devlet Başkanı Ram Nath Kovind’in Ofisi tarafından Twitter’dan yapılan paylaşımda, "Onun ölümü bir dönemin sonu anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Mukherjee kendisine virüs bulaştığını beynindeki kan pıhtısı için hastanede geçireceği operasyon öncesinde öğrenmişti. Covid-19 testi 10 Ağustos’ta pozitif çıkan Mukherjee, aynı gün hastanede tedavi altına alınmış ve ertesi gün solunum cihazına bağlanarak yoğun bakıma alınmıştı.