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Eski Cumhuriyet Başsavcısı Kanadoğlu hayatını kaybetti
Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 85 yaşında Ankara’da hayatını kaybetti.
Genel 28.02.2023, 17:55
Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 85 yaşında Ankara’da hayatını kaybetti.
Eski Yargıtay Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 85 yaşında Ankara’da hayatını kaybetti. Onursal Başsavcı Kanadoğlu, bir süredir Başkent Hastanesinde tedavi görüyordu. Kanadoğlu’nun yarın Ankara Kocatepe Camii’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.