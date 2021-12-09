Eski AK Parti ilçe başkanının kardeşinin öldürülmesiyle ilgili 4 gözaltı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi ve Meman aşiretinin lideri Tahir Güven’in ölümüyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 1’i tutuklanırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şırnak Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, “Cizre ilçemizde 4 Aralık 2021 tarihinde, kanaat önderi Tahir Güven’in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda başlatılan adli tahkikat kapsamında, E.K. isimli şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 Aralık 2021 tarihinde yakalanmış olup, Savcılık talimatıyla gözaltına alınmış, 8 Aralık 2021 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Konuyla ilgili olarak sürdürülen adli tahkikat kapsamında, bahse konu eylemin şüphelilerinden M.M.D. isimli şahıs, 7 Aralık 2021 günü akşam 19.00 sıralarında H.K., M.S.K, A.K, isimli şahısların aile apartmanına girmiş, yaklaşık 4 saat kaldıktan sonra bahse konu evden, aile apartmanının sakinlerinden A.K. ile birlikte ayrılırken, M.M.D. ve A.K isimli her iki şahıs da yakalanarak Savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan M.M.D ile irtibatlı olduğu tespit edilen S.G. isimli şüpheli şahıs ise İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 Aralık 2021 tarihinde Silopi ilçesinde, K.K. isimli şahsın evinden ayrılırken yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bahse konu silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak 1 kişi tutuklu, 3 kişi gözaltında bulunmakta olup adli soruşturma devam etmektedir” denildi.