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Eşi tarafından rehin alınan kadın yaşadığı dehşet dolu o anları anlattı

Gaziosmanpaşa’da dini nikahlı eşi tarafından silahla rehin alınan ve özel hareket ekiplerinin operasyonuyla kurtarılan kadın, yaşadığı dehşet anlarını anlatarak, “Seni öldüreceğim, seni vuracağım dedi. Bu sefer beni boğmaya tokatlamaya başladı. Ben darp raporu da aldım. Beni silahla esir aldı. Polisler geldikten sonra bir şekilde kurtuldum” dedi.

Genel 06.12.2021, 20:16
Eşi tarafından rehin alınan kadın yaşadığı dehşet dolu o anları anlattı

Gaziosmanpaşa’da dini nikahlı eşi tarafından silahla rehin alınan ve özel hareket ekiplerinin operasyonuyla kurtarılan kadın, yaşadığı dehşet anlarını anlatarak, “Seni öldüreceğim, seni vuracağım dedi. Bu sefer beni boğmaya tokatlamaya başladı. Ben darp raporu da aldım. Beni silahla esir aldı. Polisler geldikten sonra bir şekilde kurtuldum” dedi.

Gaziosmanpaşa’da Pazar sabahı saat 07.00 sıralarında Yıldıztabya Mahallesinde İsmail G., dini nikahlı eşi Ayşegül G.’nin kaldığı eve gelip zorla içeriye girmişti. Eve girmesiyle eşi tarafından saldırıya uğrayan Ayşegül G. o esnada İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulamasını (KADES) arayarak polise ulaşıp yardım istemişti. KADES uygulamasındaki çağrıyı alan polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelip güvenlik önlemi almış, özel hareket ekipleri ise eve yönelik operasyon düzenlemişti. Ayşegül G., özel hareket ekiplerinin operasyonunda İsmail G.’nin dirseğinden vurularak etkisiz hale getirilmesiyle kurtarılmıştı.

4 çocuk annesi yaşadığı dehşet anlarını İHA’ya anlattı

Eşi tarafından silahla rehin alınan Ayşegül G., yaşadığı o korku dolu anları İHA muhabirine anlattı. Daha önceden de darp edildiğini söyleyen Ayşegül G., “Gece başladı olay. Ben günlerdir haftalardır hep evdeyim dışarı çıkmıyorum. Kızlar, arkadaşlarım, komşular zorladılar. Hatta evden çık hava al diye de para verdiler. Gittik kız arkadaşımla. Eve geldiğimde o eve girmiş yatak odasına gizlenmiş. Yatak odasında bekliyormuş benim haberim yoktu. Ben mutfağa su içmeye gittiğimde gördüm. Belinde silahı vardı. Hapları atmış çenesi oynuyordu. ‘Seni öldüreceğim, seni vuracağım’ dedi. ‘Vur’ dedim. Bu sefer beni boğmaya tokatlamaya başladı. Ben darp raporu da aldım. Dün tekrar şikayetçi oldum. Sabaha kadar esir aldı. Arkadaşımı evden kovdu. Telefonumu KADES uygulamasına basarken kırdı. En son polisler geldi. Bu defa silahla esir aldı beni. Bir şekilde kurtuldum” dedi.

“Polis gelince beni eve sakladılar”

Polisler onu ikna etmek için bayağı mücadele ettiğini kaydeden Ayşegül G., “Sonra buraya polis özel harekat polisleri geldi. Beni de buradaki eve sakladılar. Sonra onu vurmuşlar. Vurduktan sonra hastaneye götürdüler. Bende çıkıp gittim buradan” şeklinde konuştu.

“Beni çok darp etti, çok işkence yaptı”

Daha önce de kendisine işkence yaptığını ifade eden Ayşegül G., “Beni döve döve babasının mezarına götürmüştü. Oradaki mezarı kazdırmıştı. ‘Kendi ellerinle kazacaksın seni buraya gömeceğim’ demişti. İki gün alıp beni otele götürmüştü. Tüm pisliklerini, işkencelerini yapmıştı. Şikayetçi olmuştum. Cezaevine girmişti. Sonra ben şikayetimi geri almıştım. Bunu cezaevinden çıkarttırdım. Sürekli haber gönderiyordu. İşte çocukları var diye acıdım. Pişman olmuştur dedim. Ben gideceğim artık sana yaklaşmayacağım dedi. 11 Haziran’da çıktı mahkemeden. O günden beri de yapıyor. Beni çok darp etti, çok işkence yaptı. Polisi çağırıyordum, karakola gidiyordum şikayetçi olmuyordum. Hani bana daha kötüsünü yapmasın vazgeçsin diye. O bundan güç alarak nasıl olsa bir şey yapamaz. İçeri girmem her türlü kaçarım kurtulurum diye bu zamana kadar istediğini yaptı ama dün son oldu. 2 senedir hayatımda imam nikahlı evliyiz. Burası da benim evim zaten. O bir ev tutup, eşya alıp bir eve girmedik” diye konuştu.

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