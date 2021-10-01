Esenyut Belediyesi, tarım fuarında yerini aldı

Esenyurt Belediyesi, CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde yerini alarak tarım alanında yaptığı çalışmaları, projeleri ve kente özgü değerleri ziyaretçilere aktarma fırsatı yakalıyor.

Esenyurt Belediyesi, Avrasya Gösteri Merkezi’nde dün başlayan ve yarın da devam edecek olan CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde yerini aldı. Zirveye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan yardımcıları, CHP Parti Meclisi üyeleri, CHP’li milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları, çok sayıda çiftçi, üretici katıldı.

160 belediye 300’ün üzerinde kooperatif

Esenyurt Belediyesi, 160 CHP’li belediyenin yanı sıra 300’ün üzerinde tarım kooperatifinin katıldığı bu zirvede, üç gün boyunca tarımsal alanda yaptığı çalışmaları, projeleri ve ilçeye özgü değerleri ziyaretçilere aktarma fırsatı yakalıyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un geliştirdiği “Üreticiden Tüketiciye Aracısız Gıda” projesi ile diğer belediyelere de örnek olan Esenyurt Belediyesi, bu projelerde iş birliği yaptığı üretici kooperatiflerin de ürünlerini tanıtıyor.

“Kooperatiflerin birbirlerini tanımalarını amaçlıyoruz”

Esenyurt Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Veysel Bal, diğer belediyelere örnek olan tarım politikalarını anlattı. Anadolu’daki çiftçi kooperatiflerinden alınan ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz verdiklerini söyleyen Başkan Yardımcısı Bal, “Kooperatiflerimizin doğal ve kendi ürettikleri ürünleri standımızda sergiliyoruz. Kooperatiflerin birbirlerini tanımalarını amaçlıyoruz. Böylece kaynaşma olacaktır ve bu da tarıma büyük destek sağlayacaktır” diye konuştu.

“Başarılı olabilirsek ne mutlu bize”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un, seçim vaatleri arasında yer alan ‘Üreticiden Tüketiciye Aracısız Gıda’ projesiyle ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını söyleyen Tarımsal Hizmetler Müdürü Haşim Baki ise, “Amaç, tarımı geliştirmek. Kent değil, kırsaldaki çalışmaları artırmaktır. Bu konuda başarılı olabilirsek ne mutlu bize. Hem Amasya’dan 300 ton soğan hem de Niğde’den 300 ton patates alarak ihtiyaç sahibi komşularımıza dağıttık. Bunun da amacı, harekete geçirmekti. Bizim yaptığımız zamanında almak ve sistemli şekilde dağıtımını gerçekleştirmekti. Bizden sonra da diğer belediyeler kooperatiflerle iletişime geçerek ellerindeki ürünü aldı. Burada amaca ulaşıldı diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.