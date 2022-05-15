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Esenyurt’ta ‘yeni normalde gençlerin güçlendirilmesi’ çalıştayı gerçekleşti

Esenyurt Belediyesi, ilk kez ulusal düzeyde ’Yeni Normalde Gençlerin Güçlendirilmesi’ çalıştayı düzenledi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve Prof. Dr. Demet Lüküslü’nün başkanlık ettiği çalıştayda gençlerin sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde çalışmalar yapıldı.

Genel 15.05.2022, 12:43
Esenyurt’ta ‘yeni normalde gençlerin güçlendirilmesi’ çalıştayı gerçekleşti

Esenyurt Belediyesi, ilk kez ulusal düzeyde ’Yeni Normalde Gençlerin Güçlendirilmesi’ çalıştayı düzenledi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve Prof. Dr. Demet Lüküslü’nün başkanlık ettiği çalıştayda gençlerin sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde çalışmalar yapıldı.

Esenyurt Belediyesi, gençlerin sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini masaya yatırmak amacıyla Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde ilk kez ulusal düzeyde ‘Yeni Normalde Gençlerin Güçlendirilmesi’ çalıştayı düzenledi. Dokuz oturumdan oluşan çalıştayda “İstihdam Beklentileri ve İşsizlik ile Mücadele”, “Eğitime Erişebilirlik”, “Gençlerin Mekânla Bağı”, “Kültürel Çeşitlilik ve Göç Yönetişimi”, “Aidiyet Algısı”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Bağımlılık”, “Sürdürebilirlik ve İklim Krizi” gibi başlıkların olduğu konuların masaya yatırılarak gençlerin yaşadığı sorunlara çözüm önerileri sunuldu. Çalıştaya; Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ali Susuz, CHP Parti Meclis Üyesi Sevgi Kılıç, genç akademisyenler, gençlik örgütleri, STK temsilcileri, genç aktivistler ve Esenyurtlu gençler katıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, çalıştayın ne kadar önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu, “Biz geldiğimizden beri bir şeyi yapmadan önce yapacağımız işi iyi analiz etmenin ne kadar gerekli olduğunu bilerek davrandık. Esenyurt’taki birçok sorunu gidermek adına birçok çalıştay düzenledik. Bu çalıştay da bizim için çok önemli. Biz geleceğimizi nasıl inşa edeceğimizi, hangi alanlarda çalışma yapacağımızı iyi belirlemeden ilerlersek hem kaynak israfı açısından ciddi sorunlar çıkmış olacak hem de dünyanın en önemli olan insan kaynağını doğru yönetmemiş olacağız. Herkesin kendince algıladığı, analiz ettiği bir gençlik var ama gerçekten gençlik bizim istediğimiz gibi mi yaşamak istiyor? Bizim için sorun olan, onlar için de sorun mu? Onlar için sorun olan işleri ne kadar biliyoruz?... Bunları ancak bu tür çalıştayları yaparak anlayabiliriz. Sadece sorunları anlamak içinde yapılmıyor bu çalıştaylar. Aynı zamanda bir işin nasıl yapılacağını, niteliklerinin nasıl belirleneceğini belirlemek ve onun kültürünün oluşturulması açısından da kurumlar için bu çalıştaylar çok önemli.”

Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Demet Lüküslü, gençlik üzerine yüz yüze konuşuyor olmanın çok değerli olduğunu ifade ederek, “Gençlik üzerinde konuşurken önemli araştırmalar yapmış olan hocalarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve gençlerin katılımlarıyla hep beraber gençlik üzerinde konuşuyor olmak, gençlik için neler yapılacağını çözüm önerileriyle konuşuyor olmak çok önemli” şeklinde konuştu.

Çalıştayı değerlendiren Dünya Ekonomik Forumu İstanbul Hup Global Shapers Üyesi Melis Türker, “Gençlerimizin iklim değişikliğiyle alakalı düşünceleri ve onların çözüm önerilerini ele alıyoruz. Bu konuda İstanbul ve Esenyurt özelinde de değişik sorunlara değiniliyor. Oldukça kıymetli ve değerli bir çalışma” dedi.

Ankara Gençlik Örgütü Formu Derneği Üyesi Ezgi Gedik ise “Yerel yönetimlerin karar alıcı pozisyonunda aslında kurumların olduğunu bilmek lazım. Bu karar alıcı pozisyondaki kişilerin ve kurumların kararlarını almadan önce, stratejilerini ve politikalarını geliştirmeden önce bu politikaların hedef kitlelerine yönelik, hedef kitleleriyle bir araya gelecekleri faaliyetlerde bulunmaları çok umut verici. Esenyurt Belediyesi’ne bu konuda teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Balıkesir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yonca Altındal da gençlerle var olunduğunu belirterek, “Gençlerin gerçekten hak temelli olarak gelişmekte olan bir ülke açısından da temel dinamik bir öge olması açısından bu çalıştay çok değerli” ifadelerini kullandı.

‘Yeni Normalde Gençlerin Güçlendirilmesi’ çalıştayının raporu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda kamuoyuyla paylaşılacak.

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