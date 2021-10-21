Esenyurt’ta vatandaş ile karganın dostluğu tebessüm ettirdi

Esenyurt’ta elleriyle beslediği karga ile arkadaşlık kuran vatandaş, görenleri tebessüm ettirdi. Çevreden geçen vatandaşlar ise sıra dışı arkadaşlığı şaşkınlıkla izledi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta bir vatandaşın karga ile dostluğu görenleri tebessüm ettirdi. Daha önce de beslediği kargaya eliyle su ve yiyecek veren vatandaş, kargaya "O benim canım" diyerek sevgisini gösterdi. İkili arasındaki arkadaşlığı gören yaşlı bir adam ise şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Bu hayvan çok farklı. Ben hayatımda böyle karga görmedim" dedi. Yüzlerde gülümseme bırakan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.