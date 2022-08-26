Esenyurt’ta su seviyesi yükselen Haramidere dronla görüntülendi

Esenyurt’ta sağanak yağış nedeniyle bazı derelerin su seviyesi yükseldi. Ekipler Haramidere’de taşkınların önüne geçmek için önlem alırken, dere dronla görüntülendi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde bazı ilçelerde etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su taşkınları oluştu. Daha önceki sağanak yağışta taşan ve bir çok evin sular altında kalmasına neden olan Pınar Mahallesi’ndeki Haramidere’ninde suyunun yükseldiği ve ekiplerin önlem aldığı görüldü. Taşma derecesine gelen Haramidere dronla görüntülendi.