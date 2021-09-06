Esenyurt’ta polisler okulun ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı

İSTANBUL (İHA) – Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla öğrenciler okula gelmeye başladı. İstanbul’un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt’ta ise polis ekipleri okul önlerinde güvenliği sağlamak için denetim yaptı. Okul girişinde maske ve diğer denetimlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olan polisler veli ve öğrencilerden ise tam not aldı.

2021-2022 Eğitim öğretim yılı bugün başladı. Yaklaşık iki yıldır kısmen kapalı olan okullar bugün itibari ile yoğun tedbirler alınarak açıldı. Öğrenciler okula maske ve ateş ölçümü yapılarak alındı. öğrenciler yeniden sınıfları ve arkadaşlarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Bu süreçteki denetimlere destek veren Esenyurt İlçe Emniyetine bağlı Çocuk büro ekipleri ise okul önlerinde 200 polis ile nöbet tuttu. Girişlerdeki güvenliğin sağlanması ve denetimlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olan polisler ise öğrenci ve velilerden tam not aldı.

“Polis ekiplerinin güvenliği sağlaması çok güzel”

Okulun ilk gününde büyük heyecan yaşadığını ifade eden Ravza Doğan, “Yaklaşık iki yıldır okullarımız kapalı olduğu için okula gidemiyorduk. Dersleri sanal ortamda işliyorduk bu sebeple de bizim için çok büyük bir zorluk oluyordu. Artık okullar açıldı bu çok güzel oldu artık derslerimize ağırlık verebiliriz. Öte yandan ise arkadaşlarımız ile kavuştuk. Şuanda çoğu arkadaşım burada. Polis ekiplerinin burada bulunması ise çok iyi bir şey. Sonuçta okullarda büyük bir kalabalık var ve bu süreçte güvenliğin sağlanması için polis ekiplerinin çalışması çok güzel” dedi.

“Polis ekiplerinin okullardaki denetim ve güvenliği sağlaması çok güzel”

Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler kadar heyecan yaşayan veliler, okulun ilk gününde çocuklarını yalnız bırakmadı. Kızını okulun ilk gününde yalnız bırakmayan velilerden biri olan Adem Doğan, “Okullar yaklaşık iki yıldır yoktu ve bu süreçte öğrencilerin bir düzeni olmadı. Bugün itibarı ile okullar açıldı ve çocukların bir düzeni olacağı için mutluyuz. Bundan sonra inşallah çocuklarımızın düşen ders notları ve aksayan eğitimleri kısa sürede düzelecek. Bu süreçte de polis ekiplerinin okul önlerinde beklemesi çok güzel. Okullarda bir sürü öğrenci bir arada bulunuyor ve burada güvenliğin sağlanması için polis ekiplerinin bulunması çok güzel bir çalışma” diye konuştu.