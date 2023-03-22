Esenyurt’ta parklar yaza hazırlanıyor

Esenyurt Belediyesi, baharın habercisi Nevruz’un gelmesiyle birlikte ilçe merkezinde ve mahallelerde bulunan parkların yaz ayları için bakımına başladı. Her sene olduğu gibi bu yıl da birbirinden farklı çiçek ve bitkiler parkları süsleyecek.

Yaz aylarının vazgeçilmez mekanları olan park ve bahçelerde, ilk cemrenin düşmesiyle birlikte hummalı bir çalışma başlatıldı. Esenyurt Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda vatandaşların keyifli vakit geçirdiği parklar bakım ve onarıma alındı. Ekipler, parklardaki bakım işlemlerinin yanı sıra ağaç dikimi, budama, çim biçme, çim tohum uygulaması, yabani ot temizliği, koşu parkurlarında bakım ve havuz temizliği gibi çalışmalar da yürüttü. Vatandaşların en büyük sosyal faaliyet alanlarından olan parkları daha kullanılabilir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Belediye ekipleri, ilçe merkezinde ve yol kenarlarında bulunan ağaçları budayarak gençleştirme, cadde ve refüjlerde çiçeklendirme çalışmalarına da devam ediyor.