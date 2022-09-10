Son Dakika
Esenyurt’ta okullar eğitime hazır hale getiriliyor
Esenyurt Belediyesi, 12 Eylül’de başlayacak olan 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesi ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarında temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Genel 10.09.2022, 12:13
Esenyurt Belediyesi, 12 Eylül’de başlayacak olan 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesi ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarında temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Öğrencilerin hijyenik ve sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmesi amacıyla Esenyurt Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, okulları baştan sona dezenfekte edip ilaçlayarak eğitime hazır hale getiriyor. İlaçlama çalışmasında; okulların sınıflarından tuvaletlerine, asansöründen merdiven trabzanlarına, koltuklardan koridor kenarlarına kadar özenle temizleniyor. Yürütülen çalışmalarla, 12 Eylül’de açılması planlanan okullar, eğitime hazır hale getiriliyor.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Antalyaspor
|5
|6
|12. Giresunspor
|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Boluspor
|5
|10
|3. Bandırmaspor
|3
|9
|4. Keçiörengücü
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Girona
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Valencia
|4
|6
|12. Mallorca
|4
|5
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|5
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
22
az bulutlu
Sayfalar Tümü