Esenyurt’ta lösemili çocuklara moral etkinliği

Esenyurt Belediyesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde farkındalık oluşturmak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile ortaklaşa bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Yapmamız gereken tek şey umutsuzluğa kapılmadan, motivasyonumuzu bozmadan, başarıya olan inancımızı güçlendirerek bu süreci tamamlamak” dedi.

Farkındalık oluşturmak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla Esenyurt Belediyesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde LÖSEV ile ortaklaşa etkinlik düzenledi. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Modern Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen programa aileleriyle birlikte katılan çocuklar, keyifli bir gün geçirdi. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı programda Başkan Bozkurt, çocuklarla birlikte pasta kesti. Doğayla bütünleşme fırsatı yakalayan çocuklar, barınağı gezerek hayvanları sevdi.

Bu süreçte mücadeleyi bırakmamaları gerektiğine vurgu yapan Başkan Bozkurt, “Güzel, güneşli bir günde sizin mücadele sürecinizde beraberiz. Çok önemli bir süreç. Aslında tedavisi mümkün olan bir şey. Bu tedavinin hızlı olması veya bir daha tekrar etmemek üzere sonuç vermesi için bizim kahramanlarımızın yanında olmamız lazım. Şunu hiçbir zaman unutmayın: Yüzde yüz başarısı olan bir savaş içerisindesiniz. Zaman zaman motivasyonunuz düşebilir, yorulabilirsiniz. Hep şunu hatırlayın: Sonunda bahar var, güneş var, güzellik var. Bu mücadeleyi kazanmış olmanın çocuklarımıza ayrıca getirisi, mücadele etme yeteneklerinin gelişmesi olacak. LÖSEV’e, Türkiye’de yapmış olduğu bütün çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Yapmamız gereken tek şey umutsuzluğa kapılmadan, motivasyonumuzu bozmadan, başarıya olan inancımızı güçlendirerek bu süreci tamamlamak. Sizin gözlerinizin parladığı gün, bizim de yüreğimiz ışıldayacak” diye konuştu.

“Açılışı Esenyurt’ta yapmaktan mutluyuz”

Haftanın açılışını Esenyurt’ta yapmaktan mutlu olduğunu dile getiren LÖSEV Bölge Temsilcisi Zuhal Ön şöyle konuştu: “Umudun Şehri Esenyurt, yazılı afişinizi de görünce ne kadar doğru bir yerde LÖSEV’in ve belediyemizin buluştuğunu görüyoruz. Sayın Belediye Başkanı’mızın daveti ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüzün de olağanüstü gayretiyle bugün burada konuk olmak istedik. Sizlere ulaşmak ve minik kahramanları kucaklamak çok güzel.”

“Bu tür etkinlikler çocuklara moral veriyor”

Etkinliğe katılan Ertuğrul Baba, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür ederek, “Böyle bir etkinliğin yapılması çok güzel bir şey. Bu tür etkinlikler çocuklara moral veriyor” derken Nazlı Sarıkaya ise “Çocukların en sevdiği yer, doğa. İyi ki buradayız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.