Esenyurt’ta ’Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde programa katılan kadınlara sertifikaları verildi

Kadınların hayatın her alanında şuurlanması için çalışmalar yürüten Esenyurt Belediyesi’nin Anne Destek Programı ve Hayat Dolu Buluşmalar Programı’na katılan kadınlar, sertifikalarını aldı.

Esenyurt Belediyesi, Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde Anne Destek Programı ve Hayat Dolu Buluşmalar Programı’na katılan kursiyerlere sertifika töreni gerçekleştirdi. Törende kursiyer kadınlara sertifikalarını Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek takdim etti. İki ay süren programlarda, AÇEV’den bu programların eğitimini alan Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki eğitmenler, kursiyer kadınlara birçok alanda kendilerini geliştirebilmeleri için şuurlandırma eğitimi verdi. Sertifikalarını alan kadınlar, eğitimler sayesinde hem anne hem de birey olarak kendilerini çok geliştirdiklerini ifade etti.