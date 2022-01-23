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Çinli şirketlerin, Meksikalı kartellere internet üzerinden uyuşturucu hammaddesi sattığı ortaya çıktı
Esenyurt’ta gençler karla kaplı yokuştan kayarak eğlendi
Esenyurt’ta karla kaplı yokuştan kayan gençler doyasıya eğlendi. Karın tadını çıkaran gençlerin o anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Genel 23.01.2022, 21:48
Esenyurt’ta karla kaplı yokuştan kayan gençler doyasıya eğlendi. Karın tadını çıkaran gençlerin o anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde karla kaplı yokuştan kayan gençler doyasıya eğlendi. Karın tadını çıkaran gençlerin o anı cep telefonu kamerasına yansıdı.