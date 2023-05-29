Esenyurt’ta Geleneksel Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası’nın 8.’si düzenlendi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un katılımıyla ilçede sekizincisi düzenlenen Geleneksel Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası’nda çocuklar hem yarıştı hem de eğlendi.

Esenyurt Belediyesi’nin çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği 8. Geleneksel Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası renkli anlara sahne oldu. Belediyenin Akıl ve Zekâ Oyunları kursuna katılan 8-12 yaş aralığındaki çok sayıda çocuk, Esenyurt Kültür Merkezi’nde düzenlenen turnuva ile zekâ gelişimlerini pekiştirdi. Açılışı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un katılımıyla gerçekleşen turnuvada mangala, koridor, sumo gibi zekâ ve strateji oyunları oynayan çocuklar, kursa gittikleri kültür merkezleri ve bilgi evlerini temsilen takımlar halinde yarıştı. Yaşıtlarıyla yarışmanın yanı sıra Başkan Bozkurt’la da zekâ oyunu oynayan Esenyurtlu çocuklar, eğlenceli galibiyetlerinin tadını çıkardı.