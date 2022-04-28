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Esenyurt’ta fenomen belediye işçisine meşaleli karşılama

Esenyurt’ta çöp toplarken dans ettiği videoyla sosyal medyada fenomen olan belediye işçisi, mahalle sakinleri tarafından meşalelerle karşılandı.

Genel 28.04.2022, 11:28 28.04.2022, 11:39
Esenyurt’ta fenomen belediye işçisine meşaleli karşılama

Esenyurt’ta çöp toplayan belediye görevlisi Savaş Ünal, arkasına gelen ses teçhizatlı arabanın çaldığı müzikle göbek atmaya başlamış, ilgi çeken adama bir de para takılınca renkli görüntüler oluşmuştu. İşini severek yapan Ünal, mahalle sakinleri tarafından meşalelerle karşılandı. Belediye işçisini Ankara havası ve meşalelerle karşılayan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Duruma kayıtsız kalmayan Ünal ise, çöp kamyonundan inerek oyun havası oynadı. Kimi apartman sakini evcil hayvanıyla olanları izledi, kimisi ise cep telefonuyla o anları kaydetti. Belediye işçisi kendisine gösterilen ilgiden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür etti.

"Kutlama için herkese teşekkür ediyorum"

Mahalleliye teşekkür eden Savaş Ünal, “Bu kutlama için teşekkür ediyorum. Bu arkadaşıma binlerce teşekkür ediyorum. Çok duygusal bir an oldu. Güzel bir duygu. İçten gelen bir şey. Bilerek yapılan bir şey değil. O yüzden teşekkür ediyorum herkese” dedi.

"Esenyurt’u bu şekilde görmek güzel"

Otomobilinden açtığı müzikle belediye işçisinin renkli görüntüler oluşturmasına imkan sağlayan Emircan Kılıç, “Ben arkasında ilerliyordum. Normal bir şarkı çalıyordu. Ondan sonra bir oyun havası açtım. Abimiz oynamaya başladı. Farklı bir oyun havası açtım. Yine oynamaya başladı. Bu sefer mahallemizdeki tüm komşular videoya çekmeye başladı. İnternet üzerinde yayıldı. Sonra haberlere düştü. Çok iyi bir şey. Sürekli farklı olaylardan dolayı haberler sunuluyor. Ama şimdi böyle mutlu bir haber daha iyi. Esenyurt’u bu şekilde görmek güzel” diye konuştu.

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