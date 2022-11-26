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Esenyurt’ta ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan gemç kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Esenyurt’ta daha önce ehliyetine el koyulan sürücünün çarpması sonucu 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe ağır yaralanmış ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesine Hastanesine kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Gökçe bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Genel 26.11.2022, 11:35
Esenyurt’ta daha önce ehliyetine el koyulan sürücünün çarpması sonucu 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe ağır yaralanmış ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesine Hastanesine kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Gökçe bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Esenyurt Haramidere E-5 yanyol üzerinde 8 Kasım’da meydana meydana gelen kazada, S.H. idaresindeki otomobil evine doğru yürüyen 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe’ye çarpmış, genç kız ağır yaralanmıştı. Yaşanan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Hastanede hayatını kaybetti
Otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde entübasyon cihazına bağlı yaşam mücadelesi veren Aleyna Nur Gökçe bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.