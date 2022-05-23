banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Euro 17 TL’yi geçti!
Euro 17 TL’yi geçti!
Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama
Dünya şampiyonuna sürpriz karşılama
Salih Özcan, Borussia Dortmund’da!
Salih Özcan, Borussia Dortmund’da!

Esenyurt’ta cami inşaatı belediye ve kaymakamlığı karşı karşıya getirdi

Esenyurt’ta yapımı devam eden Yıldız Camii, belediye ile kaymakamlığı karşı karşıya getirdi. Caminin alt tarafından bulunan depo kısmı bir markete kiraya verilince zabıta tarafından tahliye edilmek istendi. Market yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile zabıta arasında gerginlik yaşandı.

Genel 23.05.2022, 15:00
Esenyurt’ta cami inşaatı belediye ve kaymakamlığı karşı karşıya getirdi

Esenyurt’ta yapımı devam eden Yıldız Camii, belediye ile kaymakamlığı karşı karşıya getirdi. Caminin alt tarafından bulunan depo kısmı bir markete kiraya verilince zabıta tarafından tahliye edilmek istendi. Market yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ile zabıta arasında gerginlik yaşandı.

İddiaya göre, Esenyurt’ta bulunan ve belediye tarafından yapılmaya henüz devam eden Yıldız Camii inşaatının altında bulunan boş dükkan kaymakamlık tarafından bir şirkete kiralandı. Kiralanan alana dün işletmeciler tarafından malzeme konulmak istendi. Durumun hukuksuz olduğunu, İlçe Müftülüğü ve Kaymakamlığın yetkisi dışında işlem yaptığını savunan belediye ekipleri, zabıtayla birlikte tahliye işlemi başlattı. Zabıta araçları dükkana girilmemesi için park edildi. Olay yerinde belediye ekiplerini çok sayıda polis karşıladı.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri uzun süre konuyla ilgili tartıştı. Zabıta ekiplerinin dükkana giriş çıkış yapılmaması için öne park ettiği araçlarda polis tarafından göreve yapmaya direndiği gerekçesiyle otoparka çekildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan, "Esenyurt Belediyesi tasarrufunda olan inşaatı devam eden Yıldız Camii ve aş evi projesi burası. Bu proje daha tamamlanmadı. Yüzde 40-45 aşamasında. Şantiye çalışmaları devam ederken otopark diye planlanan yerin müftülük tarafından kiraya verildiği bir firma ile karşılaştık. Diyanet vakfından kiraladıklarını söylüyorlar. Belediyenin bilgisi dahi olmadan bir şirkete kiraya verildiği iddia ediliyor. Kiralama ile ilgili şirket bir alt yükleniciye kiraya vermiş. Alt yüklenici de kiraladığı yere giremediği şikayeti var. Buna dayanarak araçlarımızı çekiyorlar. Şaşkınlık içindeyiz. Daha şantiyenin güvenliği sağlanmadan, cami inşaatı ile ilgili işler devam ederken aşağıda bir işletme olması akıl alır gibi değil" ifadelerini kullandı.

Esenyurt Kaymakamlığı’nda yapılan yazılı açıklamada ise camilerin müştemilatlarının kiralanmasının Diyanet İşleri Başkanlığı yetkisinde olduğu vurgulanarak, “Kaymakamlığımızın 17 Mart 2022 tarihli oluru ile Esenyurt İlçe Müftülüğü Diyanet Vakfı ve UMT Umut Grup arasında düzenlenen sözleşmeye istinaden kiraya verilen, cami müştemilatının en alt katındaki bölüm, depo olarak kullanılmaya başlanmıştır. Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından 20 Mayıs 2022 Cuma günü kiracı faaliyetlerine; yasal dayanak teşkil edecek herhangi bir belge ve gerekçe gösterilmeksizin engel olunması üzerine, kiracı tarafından Polis Merkez Amirliğine şikayette bulunulmuştur. İlçemiz Müftülüğünün, belediye zabıtasının müdahalesi nedeniyle yaşanan kiracı mağduriyetinin önlenmesi talebi üzerine, Kaymakamlığımızca olay yerine kolluk kuvveti sevk edilerek, belediye görevlileri uzaklaştırılmış ve gerekli önlemler alınmıştır” denildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
22°
parçalı az bulutlu