Esenyurt’ta açılışı yapılan Sinema Akademisi’nin ilk dersi gerçekleştirildi

Esenyurt’ta bir ilk olan Sinema Akademisi’nin ilk dersi yapıldı. Sinema sektöründeki tecrübeli isimlerin eğitim verdiği akademiye sektörde kendini geliştirmek isteyen gençler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’de sinema sektörünün önde gelen isimlerinin eğitim verdiği Sinema Akademisi derslerine başladı. Esenyurt’ta bir ilk olan ve Türk Sinema Vakfı ile ortaklaşa düzenlenen derslerde başarılı yönetmenler sektörde kendini geliştirmek isteyen kursiyerlere deneyimlerini aktarıyor. Akademide; yönetmen yardımcılığı, senaryo asistanlığı, kurgu asistanlığı ve kamera asistanlığı gibi farklı alanlarda eğitimler veriliyor. Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nde haftanın beş günü devam eden derslerde, 18 yaş ve üzeri gençler, 3 ay boyunca eğitim alacak. Eğitimlerin sonunda verilecek sertifika ile gençlere istihdam konusunda da katkı sağlanacak.

“Bunu bir mesleki eğitim programı olarak düşündük”

Esenyurt’ta hayata geçirilen Sinema Akademisi’nde eğitim vermekten çok memnun olduğunu belirten Yönetmen Aydın Sayman, “Bunu bir mesleki eğitim programı olarak düşündük çünkü sinema sektörünün çeşitli branşlarda çalışacak elemana ihtiyacı vardı. Türkiye çapında bir sinema akademimiz yok ama inşallah ileride film sektörü böyle bir akademi kurar. Burada verdiğimiz eğitim şimdilik dört alanda başlıyor, ilerleyen günlerde bunu arttırmayı da düşünüyoruz. Böyle de bir şeye film sektörünün ihtiyacı var çünkü şu sıralarda film sektörü çok canlı ve bu canlılık devam edecek gibi görünüyor. Talebe karşı istihdam azlığı var, dolayısıyla buradan iyi bir eğitim alarak çıkacak genç arkadaşların film sektöründe kolaylıkla iş bulma ihtimalleri var” dedi.

“İmkân oluşturulması çok önemli ve değerli”

Esenyurt Sinema Akademisi’nde bu alana olan ilgisini karşılayan donanımlı eğitmenlerin olduğunu ifade eden Radyo Televizyon öğrencisi Aslı Türkmen, “Kamera önünde ve ya arkasında olmak küçüklükten beri hayalimdi. Burada kendimi çok mutlu hissediyorum. Bir işe yarayabileceğimi de biliyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Ülkemizde genel olarak bir sanata çok ilgi alaka yok. Özellikle de sinemaya. İnsanlar bunu bir iş olarak ya da ciddi bir şey olarak görmüyor. O yüzden böyle bir yer olması, imkân oluşturulması gerçekten çok önemli ve değerli” diye konuştu.

“Bana çok şey katacak”

Esenyurt’ta böyle bir akademinin hayata geçirilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Mert Berk Terzi, “Uzun zamandır sinemaya ilgiliyim ve bu sektörün içerisinde çalışıp orayı deneyimlemek istiyordum. Buranın benim için iyi bir fırsat olduğunu düşündüm. Bana çok şey katacağını da inanıyorum. Yönetmen yardımcılığı kursuna başladım. Burada kendimi çokça geliştireceğime inanıyorum çünkü gerçekten çok güzel bir kurum. Çok güzel sınıflar yapılmış, çalışma ortamı gerçekten çok güzel. Burada bulunmak keyifli” ifadelerini kullanarak Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür etti.