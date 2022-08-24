Esenyurtlu Uğurcan Özer kıtalararası yüzme yarışında ikinci oldu

Esenyurt Belediyesi’nin desteklediği Milli Paralimpik Triatlet ve Milli Yüzücü Uğurcan Özer, 34’üncü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda özel sporcu kategorisinde ikinci olarak ilçeye büyük gurur yaşattı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen 34’üncü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı. Asya’da Kanlıca İskelesi’nden başlayıp Avrupa’da Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda son bulan 6.5 kilometrelik zorlu parkurda Esenyurt Belediyesi’nin desteklediği Milli Paralimpik Triatlet ve Milli Yüzücü Uğurcan Özer de yarıştı. Beş kıtadan 2 bin 441 sporcunun katıldığı yarışta özel sporcu kategorisinde yarışan Özer, Asya’dan Avrupa’ya belirlenen mesafeyi 54 dakika 5 saniyede yüzerek Gümüş Madalya kazandı. Yarışmalara Esenyurt Belediyesi’nin yüzme havuzlarında hazırlanan Özer, desteklerinden dolayı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.