Esenyurtlu kadınlar “EMEĞİM” ile geleceğe yön veriyor

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un ilçede yaşayan vatandaşların mesleki eğitim alarak istihdama katılması amacıyla hayata geçirdiği Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi (EMEĞİM), kadınlara umut oluyor.

Kadınların iş hayatına atılmasına öncülük eden Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi (EMEĞİM), yoğun ilgi görüyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un hayata geçirdiği merkezde bulunan kuaförlük kursunda eğitim alan kadınlar hem saç tasarımı ve saça şekil verme tekniklerini öğreniyor hem de sosyalleşiyor. Kurs sonunda aldıkları MEB onaylı sertifikayla istihdama katılan Esenyurtlu kadınlar geleceğe yön veriyor. Haftanın iki günü 10.00-16.00 saatleri arasında verilen toplam 717 saatlik Kuaförlük kursunda Pazartesi-Salı ve Çarşamba-Perşembe gruplarına hafta sonu grubu da eklendi. Vatandaşlar ön kayıt için www.ogrencikayit.esenyurt.bel.tr adresine başvurabilir.

“Mezun olan öğrencilerden kendi iş yerini açanlar var”

20 yıl boyunca sürdürdüğü Kuaförlük mesleğini 4 yıldır EMEĞİM’de eğitmen olarak devam ettiren Aliye Baytöre, verdikleri eğitimle kadınlara destek olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek “Mezun olan öğrencilerden imkan dahilinde kendi iş yerini açanlar var, birçok öğrenci de sektörde çalışmaya başladı. Kadınların hayatına dokunabildiğimiz için mutlu ve gururluyum. Umudun Şehri Esenyurt’ta başta bize olan desteklerinden dolayı Esenyurt Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür ederim” dedi.

“Hayâlime kavuştum, daha ötesi yok”

21 yaşındaki Gizem Köksal, EMEĞİM’de aldığı kurs sayesinde hayâli olan mesleğe kavuştuğunu söyleyerek “Kuaförlük küçüklükten beri hayâlimdi. Özel eğitim almayı düşünüyordum ama bu kurstan haberim oldu ve burada kurs almaya başladım. Şu an bir işletmede çalışıyorum, sıradaki hedefim kuaför açmak. Önceki ve şimdiki halime bakıyorum; hiçbir şey bilmiyordum, gerekli her şeyi öğrendim. Hayâlime kavuştum, daha ötesi yok” ifadelerini kullandı.

“Güçlü bireyler olarak ayakta durmayı öğrendik”

EMEĞİM’e gelerek kendi ayaklarının üzerinde durduğunun altını çizen Hediye Köksal ise şöyle konuştu: “2 çocuğum var, hep zorluklarla mücadele ettim ve buraya gelirken kendimden çok emin değildim. İlerde iş yapmak istiyorum dediğimde kimse inanmıyordu ama burayla tanıştıktan sonra azmettim. Burası bir sınıftan çok aile gibi. Herkesin ortak bir hedefi var: ‘Güçlü bireyler olarak ayakta durmak’ ve burada çok güzel öğrendik. Belediye Başkanımıza bize böyle bir imkân sağladığı için çok teşekkür ederim”