Esenyurtlu çocuklar, yarıyıl tatilinde eğlenceli etkinlikler yapacak

Esenyurtlu çocuklar, Esenyurt Belediyesi’nin yarıyıl tatili için hazırladığı etkinliklerle eğlenceye doyacak.

Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan öğrencilerin yarıyıl tatillerini eğlenceli bir şekilde geçirmeleri için bir dizi etkinlik hazırladı. Tiyatro, sinema ve sömestr şenliği gibi her gün ayrı bir programın yer aldığı etkinlik takviminde, Esenyurtlu minikler hem eğlenecek hem de kültür sanat dolu iki hafta geçirecek. 20 Ocak ve 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikler çerçevesinde sihirbaz gösterileri, ateşbaz, jonglör, kukla çilli, pamuk şeker, palyaço, maskot, yüz boyama, çocuk tiyatro oyunları ve film gösterimleri yer alacak. Sömestr şenliği ile eğlenceye doyacak olan çocuklar, yeni eğitim dönemine de stressiz bir şekilde başlayacak.

Etkinlikler çerçevesinde, Esenyurt Kültür Merkezi’nde 25 Ocak Çarşamba saat 13.00’te “İlham Perisi”, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde 29 Ocak Pazar saat 13.00’te ise “Sevimli Hayvanlar” adlı çocuk tiyatrosu sahnelenirken, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde 26 Ocak Perşembe saat 14.00’te “Bubble ve İllüzyon Gösterisi”, Esenyurt Kültür Merkezi’nde 27 Ocak Cuma saat 14.00’te sihirbaz, jonglör, ateşbaz ve kukla gösterisi çocuklarla buluşacak. 20-26 Ocak tarihleri arasında “Şirinler Kayıp Köy” ve 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde “İnanılmaz Aile 2” adlı çocuk sinema etkinlikleri 10.00-13.00-15.00 saatleri olmak üzere üç seans şeklinde Esenyurt Kültür Merkezi’nde gösterime sunulacak.