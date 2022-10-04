Esenyurtlu çocuklar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliğine katıldı

Esenyurt Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde çocuklara hayvan sevgisi aşılamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un da katıldığı etkinlikte, çocuklar barınağı gezerek hayvanları sevdi.

Esenyurtlu çocuklar, Belediye’nin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne özel düzenlediği etkinlikte hem barınağı gezdi hem de onlar için hazırlanan gösterilerle doyasıya eğlendi. Esenyurt Belediyesi Modern Hayvan Bakımevi’nde gerçekleşen etkinliğe, ilçe genelindeki okullardan 700’e yakın öğrenci katıldı. Çocuklar, onlar için hazırlanan palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleriyle eğlenceli bir gün geçirdi. Çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlikte, öğrenciler sahneye alınarak hayvanlarla ilgili bilmeceler soruldu. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte hazırlanan fotoğraf sergisini ve barınağı gezen çocuklar hayvanları sevmeyi de ihmal etmedi. Bu dünyanın sadece insanlara ait olmadığını söyleyen Başkan Bozkurt, “Bütün canlıların bu dünyada yaşama hakkı olduğunu anlatmak için bir farkındalık etkinliği düzenledik. Aynı zamanda çocukların bunu anlaması için yoğun katılımın olmasını sağladık. Çocuklarımızla beraber hem sokak hayvanlarını sahiplendirmek hem de onlarda zaten var olan hayvan sevgisini güçlendirmek için bir etkinlik düzenledik” dedi.

“Daha büyük bir tesis kurmayı planlıyoruz”

Esenyurt Belediyesi Modern Hayvan Bakımevi’nin İstanbul’daki en nitelikli barınaklardan bir tanesi olduğunu belirten Başkan Bozkurt, “Arkadaşlarımız çok özverili çalışıyorlar. Her geçen gün tesisin kapasitesi Esenyurt’un ihtiyacına göre büyütülüyor. Çok daha büyük bir tesis kurmayı planlıyoruz. Orada daha nitelikli, hayvanların kendilerini daha mutlu hissedebilecekleri bir ortam sağlayacağız. Hem de vatandaşlarımızın hayvan sevgisini artırmak ve orada gidip hayvanlarla vakit geçirmesini sağlamak için bir çalışmamız da olacak” diye konuştu.

“Etkinlik çok güzel”

Etkinliğe katılan Sude Diktaş, “Çok güzel bir yer, ben burayı çok beğendim. Aynı zamanda çok geniş bir alan. Rahat rahat gezebiliyoruz. Hayvanlar gayet korunaklı bir şekilde burada güvendeler. Etkinlik de çok güzel, herkes çok neşeli ve çok pozitif” şeklinde konuştu. Herkesin hayvan sahiplenmesi gerektiğini söyleyen Aylin Vatansever, “Çok memnunum. Hayvanlar da çok güzel. Geldiğimiz iyi oldu. Ben hayvanları çok severim” ifadelerini kullandı. Azra Emanet ise şunları ekledi: “Burası benim çok hoşuma gitti. Hayvanlara bayılıyorum. Bugün çok güzel bir gün. Yakında annemle bir kedi sahiplenmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.