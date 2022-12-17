Esenyurt’a yeni bir park daha yapıldı

İlçe genelinde vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği yeşil alanları artırmak için çalışan Esenyurt Belediyesi, Orhangazi Mahallesi 1664. Sokak’ta, içerisinde çocuk oyun grubu, egzersiz alanları ve oturma gruplarının bulunduğu parkın yapımını tamamladı.

İlçe genelinde yeşil alan ve çocuk oyun alanı ihtiyacı olan mahallelerde park yapımına devam eden Esenyurt Belediyesi, Orhangazi Mahallesi 1664. Sokak’ta bulunan 583 metrekarelik alana çocuk parkı kurdu. Park içerisine 92 metrekare çocuk oyun alanı, 107 metrekare egzersiz alanı, vatandaşların dinlenme ihtiyacını karşılayan kameriye ile oturma birimleri yerleştirildi. Ayrıca 125 metrekare yeşil alana sahip olan parka farklı türlerde bitki dikimi de yapıldı.