Esenyurt SGK binası önünde uzun EYT kuyruğu

EYT düzenlemesine açıklamasının ardından vatandaşlar SGK merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu. Esenyurt SGK önündeki kuyruk böyle görüntülendi. Emekli adayı Hayrettin Onuç, “Hayal dahi edemiyorduk. Çok şükür bu günümüze. 37 bin TL askerlik borçlanmasını yatırdıktan sonra emekli olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesine dair detayları açıkladı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi yaş sınırına takılmadan emekli olacağı düzenleme çerçevesinde emeklilik gününü hesaplatıp durumunu sorgulatmak isteyen yüzlerce vatandaş, Esenyurt SGK Merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sabahın erken saatlerinden kuyruklara giren vatandaşların oldukça mutlu olduğu görüldü.

“Hayal dahi edemiyorduk”

EYT kararı çıkmasının ardından sabahın erken saatlerinde kuyruklar oluşturan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdiler. Emekli adayı Hayrettin Onuç, “Memnuniyetimizi görüyorsunuz, hayal dahi edemiyorduk emekli olmayı. Çok şükür bu günümüze. 37 bin TL askerlik borçlanmasını yatırdıktan sonra emekli olacağız. Çok iyi oldu alınan karar. Geç oldu ama iyi oldu. Cumhurbaşkanı bizi son zamanda gördü. Allah nasip ederse ilk maaşla kurban keseceğim, hayır yapacağım” dedi.

Ferda Tokat ise, “Geç kalınmış bir karar, daha önceden olması gerekirdi. Emekli olmayı hedefliyorum, inşallah kısa sürede emekli olacağım. Yaş sınırı olur diye bekliyordum ama olmadı. Ben 48 yaşındayım, sınır 50 yaş olur diye düşünüyordum. İlk emekli maaşımla da hayır yapmayı düşünüyorum” dedi.