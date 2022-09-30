Esenyurt Saadetdere Mahalle Konağı’nın yapımına başlandı

Esenyurt’ta ‘Her Mahalleye Bir Mahalle Konağı’ projesi çerçevesinde Saadetdere Mahalle Konağı’nın yapımına başlandı. İçerisinde kapalı pazar alanı, katlı otopark, belediye hizmet birimi, sanat atölyeleri ve çok amaçlı salon gibi alanların yer alacağı proje, 15 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete açılacak.

Esenyurt Belediyesi, mahallelerdeki idari binalar ve sosyal alanları bir arada toplayacak mahalle konağı projelerini hayata geçiriyor. Bu çerçevede, Turgut Özal Mahallesi 47. Sokak ile 109. Sokak’ın kesişiminde yer alan 6 bin 979 metrekarelik arazi üzerinde Saadetdere Mahalle Konağı’nın yapımına başlandı. İçerisinde; kapalı pazar alanı, belediye hizmet birimi, katlı otopark, sanat atölyeleri, 2 adet muhtarlık ofisi, toplantı odası, 83 kişilik çok amaçlı salon, çalışma stüdyoları, teras kafe, mahalle etkinlik alanı yer alan proje tamamlandığında Saadetdere ve Turgut Özal Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlara nefes aldıracak.

Proje her yaş grubuna hitap eden alanlardan oluşuyor

Proje otopark, kapalı pazar ve etkinlik alanları olarak farklı aşamalarda hazırlandı. Mahalle konağının 150 metrekarelik kısmında çağrı merkezi, mali hizmetler, zabıta ve sosyal yardım birimlerinin yer aldığı belediye hizmet birimi, Turgut Özal ve Saadetdere Mahalle muhtarlıklarına ait 2 adet muhtarlık ofisi, 40.8 metrekarelik toplantı odası, 130 metrekare 83 kişi kapasiteli çok amaçlı salon, 150 metrekare sanat atölyeleri, 308 metrekare çalışma stüdyoları, 163 metrekare teras kafe yer alıyor. Projenin ikinci kısmında ise iki mahallenin de otopark sorununu rahatlatacak Otopark ve Kapalı Pazar Alanı bulunuyor. Son kısmında, mahallenin küçük sakinleri çocuklar için bir Mahalle Etkinlik Meydanı düzenlenmiş. Meydan içerisinde; salıncak alanı, etkinlik platformu ve tırmanma duvarı da yer alıyor.

“15 ay gibi kısa bir sürede hizmete açılacak”

Tamamlandığında mahallelinin uzun yıllardır yaşadığı otopark ve kapalı pazar sorununa çare olacağını söyleyen Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli İnşaat Mühendisi Saffet Özdemir, “İş programına göre mahalle konağını 15 ay gibi sürede vatandaşların hizmetine açmayı planlıyoruz. Burası mahallelinin otopark ihtiyacını karşılayarak, haftada bir gün kurulan açık pazarı kapalı alana çekip trafik yoğunluğu azaltacak” dedi.