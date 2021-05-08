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Esenyurt Belediyesinden hayvansever annelere sürpriz kutlama

Esenyurt Belediyesi, hayvansever kadınların annelerin gününü çiçek ve hayvan maması vererek kutladı.

Genel 08.05.2021, 14:50
Esenyurt Belediyesinden hayvansever annelere sürpriz kutlama

Esenyurt Belediyesi, hayvansever kadınların annelerin gününü çiçek ve hayvan maması vererek kutladı.

Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü olarak kutlanan anneler günü, korona virüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanları ile ilgili çalışma yapan ve bulundukları yerlerde sokak hayvanlarını koruyan kadınların evlerine gitti. Ekipler, hayvansever kadınların annelerin gününü çiçek ve hayvan maması vererek kutladı. Anneler gününde unutulmadıklarını ifade eden Ayşe Giyici, “Çok güzel bir duygu, bu çalışmayı yapan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ayşe Erik ise "Esenyurt Belediyesi hayvanlarımıza çok hizmet veriyor. Çok memnunum teşekkür ediyorum. Annelerinizi üzmeyin, onlar çok değerli. Böyle bir günde hatırlanmak çok güzel” dedi.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri görevlisi Muhammet Yolcu ise "Hem çiçeklerimizle hem de hediyelerimiz ile onların yanında oluyoruz. Bütün annelerin, Anneler Günü’nü kutluyoruz” şekline konuştu.
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