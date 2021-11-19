Esenyurt Belediyesi’nden çocuklara ara tatil şenliği

Esenyurtlu çocuklar, parklarda ve kültür merkezlerinde yapılan etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Esenyurt Belediyesi, okulların tatil olmasıyla birlikte ilçede yaşayan çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. İlçenin parkları ve kültür merkezlerinde yapılan etkinliklere aileleri ile birlikte katılan yüzlerce çocuk, ara tatilin keyfini çıkardı. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde festival tadında geçen etkinliğe, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Esenyurt Belediyesi, okulların tatil olması ile birlikte parklarda ve belediyenin kültür merkezlerinde çocuklar için birbirinden güzel etkinlikler düzenledi. Düşle-Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri kapsamında Gaziler Parkı, Spor Parkı, Mehmet Âkif Ersoy Parkı ve Cumhuriyet Yürüyüş Yolu Parkı’nda açılan mobil sahnede Akıl ve Zekâ Oyunları, sahnede ise Kukla, Sihirbaz, Jonglör, Ateşbaz ve Hacivat-Karagöz gösterileri çocuklarla buluştu. Ara Tatil Şenliği parkların yanı sıra Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi ve Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde devam etti. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde festival tadında geçen etkinliğe katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Biz, sizlere güzel bir gelecek bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizler için yaptığımız bu etkinliklerde umarım eğlenirsiniz. Ara tatilden sonra yeni dönmede başarılar diyorum” dedi.

Çocukların doyasıya eğlendiği Ara Tatil Şenliği’nde, palyaçolar çocukların yüzlerine çeşitli sevimli hayvan figürleri çizdi. Şenliğe katılan bir öğrenci velisi, “26 yıl sonra ilk defa bir gösteriye geliyorum. Kemal Deniz Bozkurt’a çok teşekkür ediyorum, Allah ondan razı olsun. Memleketten geldiğim için daha önce bu tür etkinliklere katılma fırsatım olmamıştı. Bu etkinlikle çocukluk hayatımı yaşadım” dedi. Gösteriyi çok beğendiğini ifade eden bir veli ise şöyle konuştu: “Geçen hafta da tiyatro gösterisi vardı. Bu gösteriyi düzenleyen herkese teşekkür ederiz. Çocuklarımız pandemi sürecinde devamlı evdeydi. Şimdi en azından çocuklar için bir aktivite oldu. Çok güzeldi, biz de eğlendik.”