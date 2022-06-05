banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Dursun Özbek:
Dursun Özbek: "Hedefimizde küçülmek yok"
Pablo Laso kalp krizi geçirdi
Pablo Laso kalp krizi geçirdi
Bodrum sahillerinde yoğunluk
Bodrum sahillerinde yoğunluk
İstanbul’da örümcek ağı gibi oto hırsızlığı
İstanbul’da örümcek ağı gibi oto hırsızlığı

Esenyurt Belediyesi LGS sınavı öğrencilerine ikramda bulundu

Esenyurt Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi’ne giren öğrencilere ve velilere okulların önünde yiyecek içecek ikramında bulundu.

Genel 05.06.2022, 16:11
Esenyurt Belediyesi LGS sınavı öğrencilerine ikramda bulundu

Esenyurt Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi’ne giren öğrencilere ve velilere okulların önünde yiyecek içecek ikramında bulundu.

LGS sabahı, öğrencilerin ve velilerin sınav heyecanına ortak olan Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde sınava girilecek okulların önünde mobil ikram araçları ile yiyecek ve içecek ikramında bulundu. Sınav süresi boyunca hız kesmeden okulları gezerek sınava giren öğrencilere ve onları bekleyen ailelerine moral noktası olan mobil ikram araçlarının yanı sıra zabıta ekipleri de ikramları dağıtarak vatandaşların yanında oldu.

Sınava giren oğlunu kapıda beklerken en az onun kadar heyecanlı olduğunu belirten Vedat Aşçı, “Burada sınav stresine giren insanlar var, tansiyonu şekeri olup aç karnına gelenler var. Böyle bir şeyin burada olması çok hoşuma gitti. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’u ve çalışanlarını tebrik ederim. Umarım örnek olur ve tüm belediyeler aynı şekilde devam eder” şeklinde konuştu.

Belediyenin gerçekleştirdiği faaliyetlerden memnun olduğunun altını çizen Nurcan Işık ise “Öğrenciler sınavda, veliler de dışarıda güneşin altında bekliyor ve belediye onları düşünüyor. Bence bu çok iyi bir şey” dedi.

Yorumlar (0)
24°
açık