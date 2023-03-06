Esenyurt Belediyesi gençleri spor akademilerine hazırlıyor

Esenyurtlu gençler, Esenyurt Belediyesi’nin açtığı “Spor Akademisi Hazırlık” kursunda fiziksel yeterlilik sınavlarına hazırlanıyor.

Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği “Spor Akademisi Hazırlık” kursunda, yükseköğrenimlerine üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda, Milli Savunma Üniversitesi’nde, bekçilik veya polis akademisinde devam etmek isteyen öğrenciler, fiziksel yeterlilik sınavına hazırlanıyor. Haftanın 6 günü gruplar halinde yapılan derslerde, her üniversitenin sınavına uygun parkurlar kuruluyor. 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun grupların eğitim aldığı kursta, uygulamalı olarak verilen eğitimin yanı sıra öğrencilere rehberlik hizmeti de sunuluyor.

“Gençler umut veriyor”

Esenyurt Belediyesi’nde spor antrenörü olan Serkan Aman, gençlerin umut verdiğini belirterek, “BESYO ve Milli Savunma Bakanlığının sınavları için 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin yanı sıra mezun adaylara da eğitim veriyoruz. Polislik ve bekçilik için kurumların belirlediği yaş aralığındaki adayları çalıştırıyoruz. Haftanın 6 günü verilen eğitimde, fiziksel yeterlilik sınavlarının bütün teknik aşamalarını; genel kuvvet ve özel kuvvet çalışmalarını yapıyoruz. Eğitimlerimizin içeriği her kurum için ayrı ayrı oluyor. Gençlerimiz Esenyurt Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünden başvurular hakkında bilgi alabilir.” diye konuştu.

“İstediğimiz şehirlerin üniversitelerine gidebilmeyi planlıyoruz”

Belediye’nin kendilerinin yanında olduğunu söyleyen Esenyurt Belediyesi spor akademisinde PMYO sınavlarına hazırlanan kursiyer Umut Can, “Esenyurt Belediyesi spor akademisinde PMYO’ya hazırlanıyorum. Yaklaşık 2 aydır burada antrenmanlarıma devam ediyorum. Bu antrenmanları ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Eğitimler yaklaşık 9 ay sürecek. Bu akademi sayesinde istediğimiz şehirlerin üniversitelerine gidebilmeyi planlıyoruz. Her zaman yanımızda olan Belediye Başkanı’mız Sayın Kemal Deniz Bozkurt’a çok teşekkür ediyoruz.” Dedi.