Esenyurt belediyesi “At Binicilik Tesisi’” açılışı için gün sayıyor

Esenyurt Belediyesi’nin Gökevler Mahallesi’nde yapımına başladığı At Binicilik Tesisi’nin çalışmalarında sona yaklaşıldı. İçerisinde manej, at bakım alanı, yeşil alan ve spor aletlerinin bulunduğu tesis tamamlandığında Esenyurtlu çocuklar binicilik eğitimi alabilecek.

Esenyurt’ta bir ilk olan At Binicilik Tesisi’nin yapım çalışmalarında sona gelindi. Esenyurt Belediyesi’nin Gökevler Mahallesi 2330. Sokakta yapımına başladığı tesis, kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacak. Gençleri atlı sporlara yönlendirmek amacıyla 12 bin metrekarelik alan üzerinde yapımına başlanan projenin 6 bin metrelik kısmında, binicilik eğitimlerinin verileceği manej, at bakım alanı ve kafeterya bulunuyor. İçerisinde 600’e yakın bitki türünün yer aldığı tesisin diğer kısmına ise çocuk oyun parkı ve spor aletleri, kameriyeler konuldu.

“Kısa sürede hizmete açılacak”

Esenyurt için bir ilk olan At Binicilik Tesisi projesini en kısa sürede tamamlayarak hizmete açacaklarını söyleyen Peyzaj Mimarı Gökçe Bilgi, “Gökevler Mahallesi at binicilik tesisi ve park projemizin sonuna yaklaştık. 12 dönümlük arazimizin 6 dönümünü ayırdığımız parkımızı tamamladık. Park içerisinde spor alanları, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar ve oturma alanları bulunuyor. At binicilik tesisimizde ise at bakım alanları, gübrelik ve samanlık alanlarımız ve kafeteryamızın kaba inşaatı bitti. İnce inşaatıyla devam etmekteyiz” dedi.