Esenyurt Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı zeybek ile kutladı

Esenyurt Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını bir dizi etkinlikle kutladı. Program çerçevesinde gerçekleşen dans gösterisinde kendini Mustafa Kemal Atatürk’e benzeten eğitmen, öğrencileriyle birlikte zeybek oynadı.

Esenyurt Belediyesi’ne bağı Esenyurt Halk oyunları topluluğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte, Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği halk dansı olan zeybek, eğitmen Mustafa Gümüş ve öğrencileri tarafından oynandı. Etkinlik çocuklar tarafından büyük bir ilgi görürken gösteriyi birçok vatandaş izledi. İzleyiciler duygusal anlar yaşarken o anlar havadan drone ile görüntülendi.

“Halk oyunu topluluğu olarak tüm kursiyerlerimizle zeybek oynadık”

Etkinlik hakkında konuşan Mustafa Gümüş, “Bugünün anlam ve önemini, cumhuriyetimizin kuruluşunu, Esenyurt Halk oyunları topluluğu olarak en iyi şekilde anlatmaya çalıştık. Bize, yani halk oyunu oynayanlara en yakışanı ise atamızın en sevdiği halk oyunu olan zeybeği oynamaktı. Bugün meydanlarda Esenyurt Halk oyunu topluluğu olarak tüm kursiyerlerimizle bu oyunu oynadık. İnşallah anma görevimizi en güzel şekilde yerine getirmişizdir. Bu etkinlikte ise bize destek veren başta belediye başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür ederiz” diye konuştu.