Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, muhtarlarla bir araya geldi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlar ve aileleriyle bir araya geldi. Esenyurt’a katkılarından dolayı muhtarlara teşekkür eden Başkan Bozkurt, “Vatandaşın derdine çözüm üretmek ve ilçemize katkı sağlamak için ne kadar çalıştığınızı biliyorum. Size çok teşekkür ediyorum” dedi.

Esenyurt Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlar ve aileleri için yemek programı düzenledi. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun ve mahalle muhtarları katıldı. Muhtarların, Muhtarlar Günü’nü kutlayan Başkan Bozkurt, “Yaşamın zorlukları içinde birlik ve beraberliğimizi artırmak için bir aradayız. Çok zor bir iş yapıyorsunuz. Vatandaşın derdine çözüm üretmek ve ilçemize katkı sağlamak için ne kadar çalıştığınızı biliyorum. Birçok dertle dertleniyorsunuz. Size çok teşekkür ediyorum. Güzel olan, farklı düşüncelere sahip olup bir araya gelebilmek. Muhtarlar Günü’nüzü kutluyorum” diye konuştu.

Muhtarlar teşekkür etti

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür eden Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, “Bu programda hepimizin bir arada olmasını sağlayan Başkanımıza ve katılım sağlayan siz değerli muhtarlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi. Kuzgun’un ardından söz alan muhtarlar duygu ve düşüncelerini dile getirerek, Başkan Bozkurt’a teşekkürlerini iletti.