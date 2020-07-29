Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt’tan sel felaketinin kahramanına teşekkür

Esenyurt’ta Pınar Mahallesi’nde meydana gelen selde evde mahsur kalan Murat Coşkun ile onu kurtaran Abdullah Karçik, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un konuğu oldu. Karçik ve Coşkun’a saat hediye eden Bozkurt, Karçik’e gösterdiği fedakarlık nedeniyle teşekkür etti.

1 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde bodrum kattaki dairesinde mahsur kalan Murat Coşkun ile onu hortum uzatarak kurtaran Abdullah Karçik, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından ağırlandı. Karçik’in bir yakınının vefatı üzerine geç yapılan ağırlamada Bozkurt, Karçik ve Coşkun’dan olay sırasında yaşadıklarını dinledi. Abdullah Karçik tarafından kurtarılan Çoşkun, “İçilecek suyumuz varmış. Abdullah Bey’den Allah razı olsun. Herkes malını, mülkünü her şeyini bıraktılar. Canla başla beni çıkarmaya uğraştılar. Vademiz dolmamış. Buradayız. Bundan sonra alacağım her nefesin değerini bileceğim” dedi.

Sel sırasında yaşadıklarıyla ilgili Coşkun, “O kadar güzel bir sistem kurmuşsunuz ki gerçekten mağdur olmadım. Sıcak yemekten elbiseye, barınmadan maddi yardıma kadar her şey dört dörtlüktü” diye konuştu.

“Candan çalıştılar”

Abdullah Karçik ise, Coşkun’u hastaneye kaldırdıktan 1 saat sonra tekrar olay yerine geldiğini ifade ederek, “Allah’a şükür” dedi. Esenyurt Belediyesi ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Karçik, “Candan çalıştılar. Evi yıkadılar. İlaç atıp parkeyi kaldırdılar, seni şahsi olarak orada gördüm. O çizmeyle gelip çamurdasın. Olayın içindesin. Sen kendini bir belediye başkanı yerine vatandaş zannettin. Öyle düşünmen lazımdı. Size teşekkür ediyorum. Herkes öyle yapamaz” ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, “Rica ederim, gönül ister ki bu tür şeyler olmasın. Bizde elimizden geldiğince yapıyoruz. En büyük teşekkürü Abdullah Bey hak ediyor” şeklinde konuştu. Bozkurt, Abdullah Karçik’e fedakarlığı nedeniyle teşekkür belgesi ile saat, Coşkun’a ise saat hediye etti.