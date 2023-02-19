Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, Hatay’da incelemelerde bulundu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, depremin vurduğu Hatay’da incelemelerde bulundu. Bozkurt, "Buradan bir ders çıkarmazsak, bundan sonrası bir cinayet olur" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, kent konseyi, meclis üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileri ile birlikte depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesine geldi. Bölgede incelemelerde bulunan Bozkurt, hem bölgedeki büyük yıkımın nedenleri hem de Esenyurt’ta depreme hazırlık noktasında ne tür çalışmalar yapılacağı konusunda açıklamalar yaptı.

Bölgede büyük bir deprem felaketinin yaşandığını belirten Bozkurt, "Biz Esenyurt Belediyesi olarak ilk günden itibaren öncelikle arama-kurtarma ekibimizi buraya gönderdik. Yaklaşık 30 kişilik bir ekip 20 tanesi arama-kurtarma ekibi gerisi destek hizmeti personeli olmak üzere bölgeye geldiler. Aynı anda başka bölgelere mühendis arkadaşlarımızı gönderdik. Gittiğimizde gördük ki arama-kurtarma faaliyetlerinin çok önemli olduğunu ve bunu hızlı bir şekilde yapınca hızlı bir sonuç alabileceğimizi gördük. Sadece arama-kurtarma ekibimiz 58 vatandaşımızın canını kurtardı. Aynı anda buradaki ihtiyaçların giderilmesi için destek hizmetleri birimlerimiz sosyal yardım faaliyetlerini yürütmek üzere buradaydılar. Sağlık ekiplerimiz buradaydı. Mühendis arkadaşlarımız hem binaların hasar tespitlerini gerçekleştirmek için hem de arama-kurtarma faaliyetlerine yardımcı olabilmek için burada bulundular. Şimdi biz burada toplumsal olarak bir ders çıkarmalıyız. Türkiye’deki siyasetçileri, belediyecileri, kamu kurumlarında görev yapanlar, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar Türkiye’nin tamamı bundan bir ders çıkarması lazım" ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediyesi olarak depreme hazırlık konusunda yapılacak çalışmaları anlatan Bozkurt, "Bizim sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kent konseyimizi ve belediye başkan yardımcılarımızı, müdürlerimiz, mühendislerimizi bölgeye sevk ettik ve burada bir çalıştay yapacağız. Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor şeklinde. Buradan bir ders çıkarmazsak bundan sonrası bir cinayet olur. Sorumluluğu acıya yüklemek yanlış olur. Bunun sorumluluğu hepimizindir" dedi.