Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, arama-kurtarma çalışmasına katıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Hatay’daki deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Başkan Bozkurt, 54 saatin ardından yaralı olarak enkaz altından çıkarılan bir kadının kurtarılmasında da ekiplere yardımcı oldu.

Hatay’da deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeye yardıma gelen ekipler arasında Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri de yer aldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Bozkurt, 54 saatin ardından enkazdan sağ olarak kurtarılan yaralı bir kadının çıkarılmasına da yardımcı oldu.

Durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bozkurt, "Olayı ilk öğrendiğimiz andan itibaren arkadaşlarımızı buraya sevk ettik. Hepsi eğitimli arkadaşlar, canla başla çalışıyor hepsi. 40’ın üzerinde vatandaşımızı çıkardılar. Daha organize bir şekilde çalışacağız. İnşallah bundan sonra da daha etkin devam edeceğiz. Dört gruba ayrılacaklar, bundan sonra da çalışmalara devam edecekler" dedi.