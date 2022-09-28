Esenler’deki Sanat Evi’nde yeni eğitim dönemi başladı

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV)’nde yeni dönemin ders zili çaldı. 59 branşta eğitimlerin verildiği ESEV’de bu yıl da pek çok alanda yeni sanatçılar yetişecek, öğrenciler hayallerine kavuşacak.

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), sanatın farklı dallarında kendini geliştirmek ve hobi edinmek isteyenler için yeni dönemin kapılarını araladı. Sanatın farklı dallarında verdiği eğitimlerle adından söz ettiren Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), bu yıl 59 branşta öğrencilerle buluştu. El sanatlarından geleneksel sanatlara, kemandan bağlamaya, fotoğrafçılıktan akademilere, müzikten tiyatroya kadar birçok alanda eğitimler veren ESEV’de dersler, uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleşiyor.

Kaligrafi sanatçısı ve ESEV eğitmeni Şeyma Karagöz, 2013 yılında ESEV’e öğrenci olarak başladığını belirterek “Öğrencilik olarak başladığım ESEV’de şu an öğretmenim. Benim için bu çok kıymetli. Burada benim gibi başta öğrenci olup sonra hoca olan arkadaşlarımız var. ESEV’in bana kattığı çok şey var. Çünkü ben kendimi burada öğrenci olarak bulup çok ciddi anlamda geliştirdim. Bu nedenle ESEV benim ailem. Hislerimi ifade ederken bile inanılmaz duygulanıyorum . Herkesin bir başarı hikayesi vardır ya benim de başarı hikayem ESEV!. Kendimi keşfetme sürecim ESEV’de oldu. Bu benim için çok özel. ESEV bana hem meslek hem sanat kazandırdı. ESEV’e çok şey borçluyum” dedi.

ESEV’de eğitim alan öğrencileri çok önemsediklerini belirten Karagöz, “ Öğrencilere de burayı sevdirmek ve onları buraya kazandırmak için çalışıyoruz. Sanatla birlikte onları hayata da kazandırmak bizler için çok önemli. ESEV, kurulduğu günden bu yana hep insana değer verdi. Öğrencilerimiz bize ‘Hocam sanki evimize geliyormuş gibi hissediyoruz’ diyorlar. O duyguyla bu kapıdan içeri girdiklerinde o rahatlığı ve huzuru yaşadıklarını ifade ediyorlar. Bu bizi iki kere mutlu ediyor” diye konuştu.

ESEV’de kaligrafi kursuna katılan Şeyma Öz ise, “Şu an burada ikinci yılım. Öncelikle burada kaligrafi dersleri almaya başlamıştım. Burada hocamız sanatı sevdirmekle birlikte kaligrafinin, yazının tarihini bizlere çok güzel bir şekilde anlattı. Hocamızın ilgisi, bilgisi bize kattığı pek çok şeyin yanı sıra geometriye de başladım. ESEV’in bize sunduğu imkanlardan çok memnunum. Çünkü her belediyenin bu tür imkanları bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl eğitimlerden çok memnun kaldığım için bu yıl tekrar derslere katılıyorum. Umarım ben de hocamız gibi ilerde başka insanlara sanatı sevdiririm ve bu alanda kendimi çok iyi geliştiririm” ifadelerini kullandı.

7’den 70’e her yaştan kimseye eğitimlerin verildiği ESEV’de resim kursuna katılan 1. sınıf öğrencisi Ali, “Dersler çok keyifli geçiyor. Gamze öğretmenimi de çok seviyorum. Resim yapmayı çok seviyorum” diye konuşurken 6. Sınıf öğrencisi Hazal da, “Ben de resim kursuna gidiyorum. Geçen yıl da geliyordum. Güzelce resim çiziyoruz burada. Temel çalıştık bugün. Öğretmenimi çok seviyorum. Yeni arkadaşlıklar edindim burada. Çok mutluyum” dedi.