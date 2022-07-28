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Esenler’de yaz akşamları başladı

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "Esenler Yaz Akşamları" programı İlker Yakın konseriyle başladı.

Genel 28.07.2022, 14:56
Esenler’de yaz akşamları başladı

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "Esenler Yaz Akşamları" programı İlker Yakın konseriyle başladı.

Kültür ve sanatın başkenti Esenler, her yıl olduğu gibi bu yaz mevsimini de birbirinden güzel etkinliklerle taçlandıracak. Konserler, açık hava tiyatro festivali ve yazlık sinema ile Esenler’in dört bir yanı müzik ve eğlenceye doyacak. Esenler sakinlerine açık havada sinema keyfi yaşatacak yazlık sinema 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde, Açık Hava Tiyatro Festivali ise Dörtyol Meydanı’nda gerçekleşecek.

Minikler de unutulmadı

Esenler Yaz Akşamları, Albayrak Spor Kompleksi’nde gerçekleşen İlker Yakın konseriyle start verdi. 7’den 70’e herkesin katıldığı konserde Yakın, en sevilen parçaları seslendirdi. Konserde minikler de unutulmadı. Çocuklara özel ikramların yapıldığı konser dizisi, Esenler’in farklı sokaklarında devam edecek.

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