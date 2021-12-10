Esenler’de uçurtma etkinliği düzenlendi

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü, ÇOGEP kapsamında öğrenciler için "Uçurtma Şenliği" gerçekleştirdi. Etkinlikte 100 öğrenci uçurtma uçururken, eğlenceli anlar yaşandı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ÇOGEP (Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Destek Programı) "Çocuklar Bilinçli Yarınlar Daha Güvenli" projesi çerçevesinde etkinlik düzenledi. Yunus Emre Ortaokulu’nda öğretim gören 100 öğrenci proje kapsamında uçurtma uçurdu. 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde düzenlenen "Uçurtma Şenliği" etkinliğinde öğrenciler doyasıya eğlendi. Etkinlikte polislik mesleğinin tanıtımı yapıldı, öğrenciler ve polisler arasında sevgi bağı işlenerek güçlendirildi. Şenlikten sonra katılan öğrencilere uçurtma hediye edildi.