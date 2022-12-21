Esenler’de “Şeb-i Yelda’da Şiir” programı

21 Aralık kış dönümünün bir diğer adı olan Şeb-i Yelda, Esenler’de geleneksel olarak düzenlenen “Şeb-i Yelda’da Şiir” programı ile şairler ile şiir dostlarını bir araya getirdi. Düzenlenen şiir programında davetlilere nar ve salep ikramı da yapıldı.

Esenler Belediyesi tarafından 9’ncusu düzenlenen “Şeb-i Yelda Şiir” programı, bu yıl da pek çok şairi ve şiir dostunu bir araya getirdi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Abdülbaki Kömür, Adem Turan, M. Sefa Ulusoy, Nur Haktan, Orhan Hıdıroğlu, Ömer Çelik, Recep Garip, Şeref Akbaba ve Yusuf Zabun en güzel şiirleri seslendirerek dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. ‘Şeb-i Yelda’ olarak da adlandırılan yılın en uzun gecesi 21 Aralık’ta bir araya gelen davetlilere nar ve salep ikramı da yapıldı.