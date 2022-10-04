Esenler’de minik eller can dostlarına yuva yaptı

Esenler Belediyesi tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, hayvanlar için yaklaşık bin adet yuva yaptı.

Esenler Belediyesi tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Dörtyol Meydanı’nda anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte çocuklar kedi, köpek ve kuşlar için yaklaşık bin adet yuva yaptı. Yuvaları hayal güçlerini kullanarak renklendiren minikler, hayvan hakları konusunda farkındalık sağlandı. Etkinliğe gelen çocuklara mısır, pamuk şekeri ikram edildi.

“Çocuklara farkındalık oluşturmak için çalışma yapıyoruz”

Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mustafa Uzun, “ Hayvan Hakları Günüyle ilgili olarak kültür müdürlüğümüzle birlikte çocuklara farkındalık oluşturmak için çalışma yapıyoruz. Çocuklara hayvanlar için yuva yaptırıp, boyatıyoruz. Çocuklar bunları alıp kendi mahallesine bırakacaklar. Ayrıca hayvanlara mama veriyoruz. Sokak hayvanlarına desteğimiz yıl boyunca devam ediyor. Sokak hayvanlarına veterinerlik şefliği bünyesinde hasta olanları tedavi ediyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan öğrenci Kayhan Çağlayan ise, “Etkinlik çok güzel oldu. Okuldan çıkıp geldik. Burada boyama yapıyoruz. Evimde hamster yetiştiriyorum” şeklinde konuştu.