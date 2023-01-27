Esenler’de Kur’an-ı Kerim’e saldırıda bulunan Palu ve Wagensvelda protesto edildi

İsveç ve Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan saldırılar, Esenler Dörtyol Meydanı’nda 114 hafızın Kur’an-ı Kerim okuması ve dünyada ihtiyacı olan tüm Müslümanlara Kur’an-ı Kerim gönderilmesi ile protesto edildi.

Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakması ardından Hollanda’da İslam karşıtı Pegia grubunun lideri Edwin Wagensveld’in, Laheyn’de aynı olaya imza atması tüm İslam aleminde tepkiye sebep oldu. Yapılan saldıranların dünyada ve Türkiye’den sert tepkiler gelmeye devam ederken, Esenlerde’de protesto edildi.

Esenler Dörtyol Meydanı’nda cuma namazı sonrası, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bir araya gelerek alçak saldırıları protesto etti. Kur’an-ı Kerim’de bulunan 114 ayeti temsilen 114 hafız çocuğun Kur’an okundu. Protestoda bir de kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında İsveç ve Hollanda başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında Kur’an-ı Kerim’e ulaşamayan Müslümanlara Kur’an-ı Kerim gönderilmesi hedefleniyor. Dörtyol Meydanı’ndan kargo ile gönderilmeye başlanacak “Dünyada her Müslüman’a bir Kur’an-ı Kerim” kampanyası yıl boyunca devam edecek.

"Biz sizin ceddinizi Çanakkale’de, Maraş’ta, Antep’te gönderdik"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Kuran’a inanan bizler, yeryüzünde alnını secdeye koyan bizler, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in (SAV) ümmeti olan bizler Allah’ın Kuran’ı korumasına inancımız tamdır. Kuran’ın bizlere hangi mesajı verdiğini biliyoruz. Biz sizin ceddinizi Çanakkale’de, Maraş’ta, Antep’te gönderdik. Nereye istiyorsanız cehenneme kadar yolunuz var oraya da göndeririz. Biz yeryüzünde adaleti sağlamış, yeryüzünde Kuran’ın bekçiliğini sağlamış Osmanlı’nın torunlarıyız. Ölmedik, buradayız” dedi.

Aliye İzzetbegoviç’in sözüne vurgu yapan Göksu, “Kitabımıza el sürerek bizi korkutacağınızı sanıyorsanız Kanuni’den korkan ecdadınıza sorun, bizim kim olduğumuzu. Bu millet dünkü inancının bekçiliğini yaptıysa yine yapmaya devam edecek. Aliye İzzetbegoviç diyor ki; ‘Hangi dağın tepesine hac dikerseniz dikin, hepsi bizim hilalin altında kalıyor’ diyor. Ne yaparsanız yapın biz ki şehadeti her türlü rütbenin önünde görmüş bir milletin çocuklarıyız” ifadelerini kullandı.