Esenler’de kazada ölenlerin araçta çekilmiş son görüntüsü ortaya çıktı

Esenler’de feci kazada ölenlerin cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Ölenlerden ikisinin kardeş olduğu öğrenilirken, araçtaki son görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’da dün gece saatlerinde Esenler Tem Bağlantı Yolu Edirne istikametinde kaza meydana gelmişti. Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ilk önce bariyerlere daha sonra bariyerleri aşarak otomobil ağaca çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle 2 kişi camdan uçarak yola savrulurken 4 kişi ise otomobilde sıkışmıştı. Hayatını kaybedenlerin cenazesi ise, Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

Ölenlerin yakınları adli tıp kurumu önüne geldi. Ölenlerin arasında iki kardeşinde bulundu ve 6 kişinin gece saatlerinde yemeğe gittiği ardından yemek dönüşünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yaşandığı öğrenildi. Kazada Erdinç Demirbaş, Ercüment Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik, Ali Alkan, cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Öte yandan, yoğun bakımda olan Ilgaz’ın hayati tehlikesinin sürüyor.

"Son kez yemek yediler"

İş çıkışı yemeğe giden 6 arkadaş son kez yemeklerini birlikte yedi. Hayatını kaybeden Ali Alkan’ın amcası Orhan Alkan, olay anını anlattı. Yemekte fotoğraf paylaştıklarını belirten Alkan, "bunlar arkadaşlar. İşten geliyorlar. Yemek yemeye gitmişler. Beraber yemek yemişler. Fotoğraf paylaşmışlar. Sonra dönüşte nasıl oluyorsa arkadaş direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Kaza oluyor. 5 kişi rahmetli oldu. 1 kişi de ağır yaralı. Olay yerinde mi hastanede mi hayatını kaybetti tam olarak bilgimiz yok. Biz de haber alarak geldik. Kendimizi burada bulduk" şeklinde konuştu.

"Hepsi gençti"

Hepsinin genç olduğunu dile getiren Ömer Çelik’in yakını Kemalettin Yıldız, "Kaza yapmışlar Esenler’de. Hepsi gençti. Hepsi arkadaştı. Nasıl oldu bilmiyorum. Akrabam benim. Annesi babası şu an Diyarbakır’da. Onlar da yoldalar geliyorlar" dedi.

"Bunlar çocukluk arkadaşlarıydı"

Hepsinin çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen Ömer Çelik’in yakını Yalçın Zahir, " Yemeğe gitmişler. Bizim haberimiz yoktu. Gece 03’te olmuş olay. Annesine babasına haber verdik onlar da yoldalar geliyorlar. Bunlar çocukluk arkadaşlarıydı. Ben hepsini tanımıyor bir tek Ömer’i tanıyorum. Allah rahmet eylesin konuşamıyorum şu anda" ifadelerini kullandı.